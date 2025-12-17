Miss-Wahl zieht um: Miss Germany wird 2026 in Bayern gewählt

In diesem Jahr fand das Finale der «Miss Germany»-Wahl zum vorerst letzten Mal im Europa-Park statt. Wohin es danach geht, war unklar - bis jetzt.
München - Das Finale zur Wahl der "Miss Germany" zieht um: Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg wird es 2026 in Bayern ausgetragen, wie der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "München wird damit zu einer neuen Bühne für ein Finale, das besondere Frauen auszeichnet, und einzigartige Geschichten sichtbar macht, die Zukunft gestalten", sagte er.