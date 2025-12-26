„Miss Unterstood“ in Aktion: So war es beim Before X-mas-Konzert im Lahrer Schlachthof

Die Band Miss Understood und musikalische Gäste haben den Schlachthof gerockt. Für eine besondere Note sorgte Burlesque-Künstlerin Patricia Benos.
Es gibt Traditionen, die man nicht missen möchte, und das Before X-mas-Konzert der Lahrer Rockwerkstatt gehört definitiv dazu. Wer am Vorabend von Heiligabend noch einmal den Kopf freibekommen wollte, war im Schlachthof genau richtig. Mehr als 200 Zuschauer drängten sich in die Halle, um mit der Band Miss Understood und illustren Gästen eine Party zu feiern, die musikalisch wie optisch keine Wünsche offenließ.