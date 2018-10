"Miss Schwarzwald" 25-jährige Altenpflegerin zur schönsten Frau gekürt

Knapp geschlagen auf Platz zwei wählten eine Jury und das rund 150 Personen starke Publikum die Assistenzärztin Yasmin Moussa (26), die erst vor wenigen Monaten aus dem Libanon gekommen war und mit perfekten Deutschkenntnissen überraschte.

Auf Platz drei kam Automechanikerin Laura Weimer (25) aus Elchsheim-Illingen. Die Siegerinnen wurden mit Geschenken der Miss-Germany-Corporation und des Hotels Dollenberg überhäuft.

Auch Gastgeber Patron Meinrad Schmiederer und Zwei-Sterne-Koch Matin Herrmann freuen sich über die Wahl. "Ich bin überglücklich und will nun den Schwarzwald ein Jahr lang mit großer Ehre vertreten", sagt Golikov. Die 15 jungen Frauen kommen aus allen Teilen des Landes. Golikov ist qualifiziert für die Wahl der Miss Baden-Württemberg am 31. Oktober in Offenburg.