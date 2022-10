1 Kera Rachel Cook aus Ergenzingen hat es bei Miss Germany unter die Top 80 geschafft. Foto: Robert Deiss

Für die Ergenzingerin Kera Rachel Cook ist die Reise bei Miss Germany zu Ende. Das "Casting Experience" in Hamburg brachte die Entscheidung darüber, welche Kandidatinnen in die Top 40 weiterkommen.















Rottenburg-Ergenzingen - Der Wettbewerb Miss Germany möchte Frauen auszeichnen, die Vorbilder für andere sind und eine besondere Vision verfolgen. Die Gewinnerin erhält 25.000 Euro für ein Projekt. Vom Konzept des Schönheitswettbewerbs hat sich der Miss-Germany-Contest verabschiedet.

Kera Rachel Cook aus Ergenzingen hatte es mit ihren Projekten unter die Top 80 der Kandidatinnen geschafft. Ihr großer Traum ist es, einen autarken Aussiedlerhof zu gründen. Außerdem betreibt sie ihre Agentur "Sinnweiser", die in Projekten Brücken zwischen Schulen und Unternehmen baut.

Hauptsächlich Entertainment

Über das eintägige "Casting Experience" in Hamburg, bei dem die Top 40 der Kandidatinnen ausgewählt wurden, sagt sie unserer Redaktion: "Der Tag in Hamburg war super. Ich konnte meine Standpunkte gut unterbringen. Aber der Entertainment-Faktor war nicht so ganz meins." Die Spiele, in denen die Kandidatinnen angetreten seien, hätten eher auf Unterhaltung abgezielt.

Woran die Jury letztlich ihre Entscheidung über die Top 40 festgemacht haben, ist nicht bekannt. Man erhalte dazu keine Begründung, sagt die Ergenzingerin.