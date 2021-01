Mischwald statt Fichten-Monokultur Kahlschlag bei Loßburger Hubertussee

Der Kahlschlag, so die Forst BW, diene dem ökologischen Ausgleich zur Baumaßnahme an der Kreisstraße K 4777 Loßburg – Ödenwald. Im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße in den Jahren 2018/2019 wurde Wald des Landes Baden-Württemberg in Anspruch genommen und umgewandelt, also Bäume beidseitig der Straße im angrenzenden Staatswald für den Ausbau der Straße gefällt. Dafür mussten an anderer Stelle Maßnahmen für einen ökologischen Ausgleich für die Waldinanspruchnahme umgesetzt werden.

Nicht standortgerechte Bäume machen einem Mischwald Platz