Mirela Adrovic aus Meßstetten: Integration in Rekordtempo mit Stipendium belohnt

Auszeichnung für Mirela Adrovic aus Meßstetten: Die gebürtige Montenegrinerin ist seit diesem Jahr Teil des TiL-Stipendienprogramms. Ihr Weg dorthin war ein steiniger.
Das Stipendienprogramm Talent im Land (TiL), getragen von der Baden-Württemberg- und der Josef-Wund-Stiftung, fördert Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, die auf dem Weg zum Abitur aufgrund ihrer Biografie oder sozialen Herkunft hohe Hürden zu überspringen haben. Seit diesem Jahr Teil dieses Stipendienprogramms ist auch Mirela Adrovic aus Meßstetten.