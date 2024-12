Miramar in Weinheim: Millionenbrand in Erlebnisbad - Löscharbeiten kompliziert

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand im Erlebnisbad Miramar. Foto: dpa/Priebe

Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz in der Therme des Erlebnisbades Miramar in Weinheim bei Mannheim. Unklar ist, wann das Bad wieder öffnen kann - und was den Brand ausgelöst hat.









Link kopiert



Nach dem Ausbruch eines Brandes im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim gestalten sich die Nachlöscharbeiten komplizierter als gedacht. Das Dach der Therme lasse sich nicht betreten, es gebe Probleme, an Glutnester heranzukommen, sagte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Sören Erbeldinger. Die Arbeiten würden noch bis in den Nachmittag andauern. Bei dem Brand der Salz- und Kristalltherme entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Die Therme wurde demnach fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein.