„Mir vom Dorf“: Mindersbach zeigte sich am Wochenende von einer wunderschönen Seite

Am vergangenen Wochenende hatte der Ortschaftsrat Mindersbach zu „Mir vom Dorf“ eingeladen. Die kreativen Menschen hatten ihre mit Hand, Herz und Hirn produzierten Waren angeboten. Und die ortsansässigen Vereine konnten mit der Bewirtung ihre Vereinskassen auffüllen. Ausstellen und verkaufen durften nur Mindersbacher Einwohner oder Menschen, die aus Mindersbach kommen.

Nahezu 25 Aussteller präsentieren eine sagenhafte Bandbreite an Produkten – vom Aperitif-Balsam-Essig bis zum Zwetschgenkuchen. Den Besuchern bot sich ein abwechslungsreiches Angebot und eine herrliche Auswahl an Produkten.

Lesen Sie auch

Tolle Dorfgemeinschaft in herrlichem Ambiente

Der ganze Ort war auf den Beinen und die zahlreichen Besucher durften eine tolle Dorfgemeinschaft in einem herrlichen Ambiente zwischen Rathaus – Ortsmitte – Bürgerhaus und Kirche erleben. Ein tolles Rahmenprogramm rundete das Markttreiben perfekt ab. Mit Kirchturmführungen und Wunschliedersingen war auf dem Kirchplatz viel geboten. Mitten auf der Hauptstraße konnte Corn-Hole gespielt werden.

Herrliche Cocktails und extra Maultauschen

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Die Feuerwehrkameraden versorgten die Gäste und Aussteller in der Ortsmitte mit Speisen und Getränken, der Sportverein verwöhnte die Gäste mit Cocktails, der Männergesangverein Sängerkranz produzierte für den Sonntag extra Maultaschen. Hierfür wurde sogar der Teig in Mindersbach hergestellt. Und die Kirchengemeinde verwöhnte die Gäste mit einer großen Auswahl an hausgemachten Kuchen.

Das Fazit war eindeutig: „Mir vom Dorf“ in seiner dritten Auflage war ein volles und tolles Dorffest in Mindersbach.