Die Mindersbacher Vereine und Einrichtungen sorgen für das leibliche Wohl, und die kreativen Menschen aus dem schönen Nagolder Teilort bieten ihre mit Herz, Hirn und Verstand hergestellten Produkte zum Kauf an.

Die Kirchengemeinde Mindersbach lädt an beiden Tagen zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindehaus. Ferner werden Kirchturmführungen angeboten und am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Kirchplatz statt.

Zum Mittagessen lädt der Männergesangverein Sängerkranz Mindersbach am Sonntag zum Maultaschenessen ins Gemeindehaus ein. Die Feuerwehrkameraden Abteilung Mindersbach bieten in der Ortsmitte Grillspezialitäten und gekühlte Getränke an – das Angebot wird seitens des Sportvereins Pfrondorf/Mindersbach mit einer Cocktail- und Getränke-Bar ergänzt, und die Arbeitsgemeinschaft schönes Dorf bietet mit „Corn-Hole“ ein ganz neues Spiel-Erlebnis an.

Kreative aus Mindersbacher Hand

Die kreativen Menschen aus dem Stadtteil arbeiten in diesen Tagen auf Hochtouren. In den Küchen, Garagen und Werkstätten wird produziert, optimiert und verbessert, abgeschmeckt und eingekocht, ausgewellt und eingepackt, ausgesägt und angemalt.

Ein sehr beachtliches Angebot wartet auf die Besucher – so werden Deko-Laternen, wo Scheiben zu Bruch gegangen sind, repariert, es gibt Keramik aus Meisterhand, einzigartige Kunstgemälde und Laser-Deko. Frisches Brot aus dem Backhaus, Landprodukte wie Eier, Nudeln und Apfelsaft ebenso wie Imkerei-Produkte. Selbstgemachte Kerzen, Schürzen, vieles aus Stoff und Wolle, Marmeladen, Essig, Liköre und Cake-Pops gibt es ebenfalls zu erwerben.

Eine Gruppe von vier jungen Damen wird die jüngsten Besucher schminken, so dass auch für jede Altersklasse in Mindersbach etwas geboten ist. Unter dem Motto „Kommen, Staunen und Genießen“ lädt Mindersbach ein – am Samstag, 7. September von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. September beginnt die Veranstaltung mit dem Gottesdienst um 10 Uhr und geht dann von 11 bis 17 Uhr.