Minus von 1,67 Millionen Euro: Wolfachs Haushalt für 2026 weist große Defizite auf

Mit einem geplanten Minus von 1,67 Millionen Euro geht Wolfach ins Haushaltsjahr 2026. Offene Fragen bleiben bei der Verwendung des Geldes aus dem Sondervermögen Infrastuktur.
Gerade einmal starke zwei Stunden benötigte Wolfachs Gemeinderat am Mittwoch, um den Haushaltsplan 2026 zu schnüren. Auch, weil im Ergebnishaushalt mit dem von der Verwaltung vorgegebenen Ziel, den Verlust auf maximal 1,7 Millionen Euro zu begrenzen, wenig Spielraum blieb. Trotz zweier zusätzlicher Aufgaben steht dort nach der finalen Beratungsrunde ein Minus von 1,67 Millionen Euro.