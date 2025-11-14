Ministrantinnen in Rottenburg: 50 Jahre Gleichberechtigung am Altar

1975 öffneten ein paar Mädchen und ein Pfarrer den Weg für Ministrantinnen in der Rottenburger St. Moriz Gemeinde. Heute sind die Mädchen dort nicht mehr wegzudenken.
„Herr Werner, wir wollen auch Ministrantinnen werden!“ Aufgeregt stehen die neunjährigen Mädchen Andrea Rees, Ulrike Steger und ihre Freundinnen nach ihrer Kommunion im Jahr 1975 vor dem damaligen Pfarrer der Rottenburger St.-Moriz-Gemeinde. „Warum eigentlich nicht. Macht doch“, antwortet der Pfarrer und ebnet damit den Weg für die ersten Ministrantinnen in St. Moriz.