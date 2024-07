Ministranten vom Heuberg: In bedrohlicher Situation immer von Gott behütet

In bedrohlicher Situation immer von Gott behütet

1 Ein schönes Wochenende haben die Ministranten in Zimmern unter der Burg verbracht. Foto: Marion Lebherz

Die Ministranten der Seelsorgeeinheit Heuberg haben ein Wochenende in Zimmern unter der Burg verbracht.









Link kopiert



Nach der Zimmereinteilung und dem Abendessen nutzten die Heuberg-Ministranten den ersten Abend, um bei einer Haus-Rallye das Heim zu erkunden und sich näher kennenzulernen. Der Tag endete mit einem geistigen Abendimpuls, den Gemeindereferentin Anja Hermle vortrug. Nach einem stärkenden Frühstück am nächsten Morgen und einer Bastelrunde zelebrierten Pfarrer Safi Powath und Anja Hermle einen Gottesdienst im Freien. In der Messfeier verkündeten sie die Botschaft, dass die Menschen auch in bedrohlichen und beängstigenden Situationen immer von Gott behütet seien.