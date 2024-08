14 Landrat Helmut Riegger (von links), Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann wandern unter anderem mit Bürgern aus der Region auf dem Wanderweg „Grüne Unendlichkeit“. Foto: bwegt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann wanderten bei ihrer Sommertour in Bad Wildbad. Anlass war die Auszeichnung des Wanderwegs „Grüne Unendlichkeit“ mit dem BWegt-Siegel. Ein Ausblick auf „sanften Tourismus“ und Nachhaltigkeit.









Link kopiert



Ein großer Pulk an Menschen schlendert an Gleis Eins des Bahnhofs in Bad Wildbad entlang – einige haben Instrumente in der Hand.