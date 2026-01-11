Ministeriumsreferentin zu Gast: Politik aus erster Hand im Schwenninger Klassenzimmer

Wie Politik funktioniert: Eine Referentin des Wirtschaftsministeriums diskutierte mit Schülern des Technischen Gymnasiums Schwenningen – auch über Lobbyarbeit.

Marija Antic, eine Referentin für Informations- und Kommunikationstechnologie am Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, besuchte die Jahrgangsstufe 1 des Technischen Gymnasiums in Schwenningen. Somit kam Expertise aus der wirklichen Politik in das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde an der Feintechnikschule.

Nach einem kurzen Fachvortrag aus der beruflichen Praxis kamen die Schüler dazu, ihre bereits im Vorfeld gesammelten Fragen im Zuge eines Interviews an Marija Antic zu stellen, woraufhin schnell ein reger Austausch erfolgte.

Die Dönerpreisbremse und mehr

Anschließend wurden gemeinsam mit Lehrer Felix Schleicher Fallbeispiele zum Thema Lobbyarbeit entwickelt, um zum Beispiel anhand der von den Schülern viel geforderten „Dönerpreisbremse“ verschiedene politische Instrumente und Möglichkeiten von Politikberatung zu veranschaulichen.

Somit konnten die Klassen der Jahrgangsstufe 1 zusätzlich zur Theorie nahbare und wertvolle Einblicke in die Umsetzung von Politik in der Realität gewinnen – ein wichtiger Aspekt demokratischer Bildung, welche auch im Leitbild des Technischen Gymnasiums verankert ist.