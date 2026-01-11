Ministeriumsreferentin zu Gast: Politik aus erster Hand im Schwenninger Klassenzimmer

Wie Politik funktioniert: Eine Referentin des Wirtschaftsministeriums diskutierte mit Schülern des Technischen Gymnasiums Schwenningen – auch über Lobbyarbeit.
Marija Antic, eine Referentin für Informations- und Kommunikationstechnologie am Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, besuchte die Jahrgangsstufe 1 des Technischen Gymnasiums in Schwenningen. Somit kam Expertise aus der wirklichen Politik in das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde an der Feintechnikschule.