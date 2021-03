1 An der Keplerschule in Freudenstadt gibt es einige Probleme bei der Umsetzung des Präsenzunterrichts nach den Sicherheitsvorschriften. Foto: Archiv

An weiterführenden Schulen in Freudenstadt herrscht teilweise große Ungewissheit. Pläne der Rektoren für den Präsenzunterricht der fünften und sechsten Klassen ab nächster Woche wurden vom Kultusministerium in letzter Sekunde durchkreuzt

Freudenstadt - Eigentlich hatte sich Hermann Kaupp alles schon genau überlegt. Um in den Klassenräumen die nötigen Sicherheitsabstände einhalten zu können, wollte der kommissarische Schulleiter des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt die Klassen aufteilen. Eine Hälfte der Schüler sollte im Klassenzimmer am Unterricht teilnehmen, die andere Hälfte von zu Hause aus per Livestream zugeschaltet werden. Im täglichen Wechsel sollten die Schüler somit mal in der Schule und mal daheim sein.

