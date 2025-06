Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen verlieh vergangenen Woche bei der Fachmesse LIGNA in Hannover den Deutschen Holzbaupreis und verschaffte sich Eindrücke bei der Mafell AG aus Oberndorf.

„Die Ministerin gab sich nahbar, in dem 20-minütigen Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Thorsten Bühl sehr interessiert am Holzbau und am Unternehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zudem setzte Verena Hubertz mit der neuen Akku-Kreissäge K85-18 zu einem Schnitt an. Die Bundesministerin betonte bei der Verleihung des Deutschen Holzbaupreises die Vorteile des Holzbaus, der in Zukunft noch weiter gestärkt werden soll.

Im Gespräch mit Thorsten Bühl, der auch Sprecher der Fördermitglieder von Holzbau Deutschland ist, bekräftigte sie ihr Statement zur Messe: „Wir wollen nachhaltiger bauen, wir wollen schneller bauen, wir brauchen den Holzbau. Ich bin Holzbau-Fan.“

Nichts geht über eigene Erfahrung: Die Ministerin beim Sägen auf der Messe. Foto: Michael Haller/Mafell AG

Entgegen der rückläufigen Bauentwicklung steigt der Anteil an Gebäuden in Holzbauweise an. Trotz des Trends zur Automatisierung und seriellen Fertigung profitiert davon auch die Mafell AG, denn gut 45 Prozent des Umsatzes haben die bei Holzbau Deutschland mehr als 12 000 organisierten Betriebe im vergangenen Jahr in der Modernisierung und Sanierung von Gebäuden erwirtschaftet. Dort werde nahezu nur mit handgeführten Maschinen gearbeitet.

Das Oberndorfer Unternehmen hat in den vergangenen Monaten das Angebot an kabellosen Elektrowerkzeugen stark erweitert: Neben der Akku-Kreissäge K85-18 sind auch eine Planfräse, eine Säbelsäge und eine Rinneisenfräse neu im Produktportfolio. Mit der Erweiterung des Sortiments, aber auch in der Stärkung der Markenkerns, gewachsen aus einer mittlerweile mehr als 125 Jahre währenden Tradition, entwickle sich Mafell konstant positiv, teilt das Unternehmen mit.

Zuletzt hatte Mafell in Zusammenhang mit der Einweihung der nach der Brandkatastrophe von 2019 wieder rekonstruierten und restaurierten Kathedrale Notre-Dame de Paris für Aufsehen gesorgt. Denn die Rekonstruktion des ikonischen Vierungsturms sei nur mit Hilfe der handgeführten Zimmerer-Werkzeuge aus Oberndorf rechtzeitig möglich gewesen.