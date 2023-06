Iris Janke wechselt von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, der sie seit 2016 vorgestanden ist, nach Offenburg, wo sie am heutigen Mittwoch ihren Dienst antritt. Sie folgt damit auf Herwig Schäfer, der Ende März an die Staatsanwaltschaft Freiburg gewechselt war, heißt es in einer Mitteilung des Justizministeriums.

„Iris Janke ist leidenschaftliche Staatsanwältin und eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Justiz Baden-Württemberg. Für Offenburg ist es ein Glücksfall, mit ihr eine Leitende Oberstaatsanwältin zu bekommen, die bereits viele Jahre Verantwortung als Leiterin der Staatsanwaltschaften Lörrach und Waldshut-Tiengen getragen hat“, betonte Ministerin Gentges am Mittwoch.