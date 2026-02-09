Ministerin in Bad Herrenalb: Razavi äußert sich kritisch zu Bundesstandards

Fachlicher Austausch zur Bau- und Wohnraumpolitik: Nicole Razavi besuchte Raumgestaltung Romoser in Bad Herrenalb. Wie lauten die aktuellen Herausforderungen?
Im Rahmen eines Betriebsbesuchs beim familiengeführten Handwerksbetrieb Raumgestaltung Romoserin Bad Herrenalb trafen sich Landesbauministerin Nicole Razavi und CDU-Landtagskandidat Carl Christian Hirsch zu einem fachlichen Austausch über aktuelle Herausforderungen der Branche, Eigenheimförderung und Betriebsnachfolge im Handwerk – gemeinsam mit Christian und Maximilian Romoser, die den Betrieb leiten.