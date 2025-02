60 Jahre Partnerschaft Altensteig will richtig in die Vollen gehen

Die Stadt Altensteig will das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Bourg St. Maurice am 20. und 21. September groß feiern und mit dem internationalen Straßenfest und einem Themenmarkt verbinden. Außerdem sind die Fachgeschäfte am Sonntag geöffnet.