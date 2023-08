1 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Freudenstadt besucht. Foto: Timo Beyer

Beim Thema mehr Geld für Krankenpfleger seien ihm die Hände gebunden, behauptete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei seinem Besuch in Freudenstadt. Dabei könnte die Bundesregierung einiges tun für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte, wie unser Autor meint.









Angesprochen auf die miese Bezahlung in der Pflege reagierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei seinem Besuch in Freudenstadt in erster Linie mit Sympathiebekundungen, gab sich ansonsten in der Frage aber machtlos. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie die Bundesregierung für höhere Löhne in der Krankenpflege sorgen könnte.