Minister über Sicherheit im Verkehr: Nach Tod von Radaktivist – Hermann zeigt Anteilnahme

1 Verkehrsminister Winfried Hermann drückt nach dem tödlichen Radunfall des Aktivisten Andreas Mandalka seine Anteilnahme aus (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Radcommunity gedenkt dem verunglückten Radaktivisten Andreas Mandalka. Vor dem Verkehrsministerium trifft sie auf den Minister. Blumen und Kerzen sind kurz darauf schon weggeräumt. Das wirft Fragen auf.









Am Dienstagabend verunglückte der Radaktivist Andreas Mandalka bei einem schweren Fahrradunfall auf einer Landstraße in Neuhausen (Enzkreis). Vielfach kritisierte er in den vergangenen Jahren die fehlende Sicherheit im Straßenverkehr und bloggte unter anderem auf seinem Blog Natenom über gefährliche Überholmanöver durch Autofahrerinnen und Autofahrer. „Aus noch unbekannter Ursache kollidierte ein Citroen-Fahrer mit dem vorausfahrenden Mountainbikefahrer“, formulierte es die Polizei in einer knappen Mitteilung. Seither äußer sich viele Aktivisten, allen voran der Allgemeinde Deutsche Fahrrad Club (ADFC), bestürzt.