Minister in Calw: „Kriegstüchtig, um Frieden zu sichern?“ – so reagiert Calw auf Pistorius-Besuch

„Kriegstüchtig, um Frieden zu sichern?“ – Der Besuch von Boris Pistorius in Calw löste gegensätzliche Reaktionen im Publikum aus.
Der Besuch des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius, organisiert im Vorfeld der anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg, stieß auf großes Interesse – und auf teils kontroverse Reaktionen aus dem Publikum. Eingeladen hatte die SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode. In seiner Einführung betonte der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch, viele Menschen beschäftige derzeit die Frage, wie es politisch weitergehe und wie eine gute Zukunftsperspektive für das Land aussehen könne. Neben sicherheitspolitischen Themen sprach Stoch auch über Bildung und wirtschaftliche Stärke. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen seien das Rückgrat der Region. Gleichzeitig forderte er bessere Rahmenbedingungen für Familien, um mehr Frauen eine Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen.