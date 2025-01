Minister Hauk in Enzklösterle: Der Wald wird sich verändern

1 Minister Peter Hauk war zu Besuch in Enzklösterle. Foto: Ulrike Knöller

Minister Peter Hauk positioniert sich bei seinem Besuch in Enzklösterle gegen Nationalpark- und Stilllegungsdiskussionen.









Was bewegt die Menschen in Enzklösterle und in den angrenzenden Kommunen zum Thema Wald? Am Donnerstag konnten in der voll besetzten Festhalle, darunter auch Bürgermeister aus der Region, im Heidelbeerdorf rund 100 Bürger ihre Anliegen vortragen. Im Rahmen des Wahlkampfs des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Mack war Landesminister Peter Hauk (CDU) vor Ort, um sich einer Diskussion zu stellen und Antworten zu geben.