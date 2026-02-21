Minister bekam einiges zu hören: Ärger der Schuttertäler Bauern über EU-Gesetze ist groß

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer musste sich in Schuttertal Beschwerden über zu viel Bürokratie anhören – der größte Ärger galt Vorschriften aus Brüssel.
Der Abbau von Bürokratie ist ein ewiges Versprechen der Politik, trotzdem hört man aus der Wirtschaft nach wie vor laute Klagen über viel zu viele Vorschriften. Bei seinem Besuch in Schuttertal betonte Alois Rainer, dass er hier nun nicht zusichern wolle, Bürokratie abzubauen. Einfach deshalb, weil das schon so viele Politiker vor ihm getan hätten, ohne dass sich etwas gebessert habe. Er wolle lieber wirklich handeln, so der Bundeslandwirtschaftsminister.