Minister auf dem Kaltenbronn: Wie funktioniert das Luchs-Monitoring?

Bei seinem Besuch auf dem Kaltenbronn informierte sich Minister Peter Hauk über das landesweite Forschungsprojekt, bei dem bis Ende 2027 bis zu zehn Tiere ausgewildert werden sollen.
Um die Population zu stärken, wurde 2023 das Vorhaben „Luchs Baden-Württemberg – Bestandsstützung der Luchsvorkommen in Baden-Württemberg und den angrenzenden Regionen“ ins Leben gerufen. Die auf vier Jahre angelegte Initiative soll den Grundstein für die dauerhafte Rückkehr des Luchses in seinen angestammten Lebensraum im Schwarzwald legen.