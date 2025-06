Das Festival in Neuhausen ob Eck lädt die Besucher am Samstag bei sommerlichen Temperaturen zum Feiern ein. Dabei haben sie ihre schönsten Festivaloutfits ausgepackt.

In diesem Jahr können die Besucher des Southside Festivals Regenponchos und Gummistiefeln gegen Sonnenbrillen und Basecaps austauschen.

Nach satten Temperaturen am Anreisetag, sowie am ersten Festivalstag ging es mit Sonnenschein und sommerlichen 30 Grad am Samstag weiter.

Lesen Sie auch

Die Festivalgänger nutzen die Gelegenheit um ihre Sommeroutfits aus dem Kleiderschränken zu holen.

Rise Against, Alligatoah und Annenmaykantereit: Bei so einem Line-Up geben sich die Besucher auf dem Southside Festival am Samstag große Mühe mit ihren Outfits ebenfalls zu begeistern.

Mit Röcken, kurzen Shorts, Fußballtrikots oder einem Kleid aus Pfanddosen feierten die Gäste auf dem Festivalgelände.