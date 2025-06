Minimalistisch wohnen: Die größte Ausstellung von Tiny Houses in Karlsruhe

Schon zum sechsten Mal treffen sich Fans des minimalistischen Wohnens bei der New Housing auf der Messe Karlsruhe. Was aber erwartet die Besucher des Tiny House Festival?

Der moderne Mensch neigt gemeinhin zur Expansion, zur Ausweitung seiner Privatzone und zur Anhäufung oft unwichtiger Dinge des Alltags. Leider bleibt dieses Wachstum nicht ohne gesamtgesellschaftliche Folgekosten. Denn die Wohnfläche pro Kopf nahm in Deutschland laut Umweltbundesamt zwischen 1991 und 2023 von 34,9 auf 47,5 Quadratmeter zu. Gleichzeitig gibt es immer mehr Single-Haushalte. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden.

Weniger als 50 Quadratmeter Wohnfläche

Das Problem aber ist: In Deutschland herrscht ein immenser Mangel an Wohnraum, vor allem in den Ballungsräumen. Seit Jahren steigen die Durchschnittsmieten in den Metropolen, und nicht nur dort. Auch deswegen könnte theoretisch die Errichtung oder das Aufstellen von Tiny Houses – das sind kleine Häuser mit weniger als 50 Quadratmetern Fläche – unter gewissen Bedingungen helfen, den Wohnungsmangel zu lindern.

Gerade dort, wo etwa in urbanen Räumen Restgrundstücke für klassische Wohnformen nicht taugen, könnte mit Tiny Houses etwas positiv bewegt werden, jenseits des Trends zum Minimalismus. Interessenten scheitern allerdings ganz oft an den Baurechtsämtern und der Tatsache, dass geeignete Grundstücke kaum zu haben sind. Und falls doch, sind sie für viele zu teuer. Trotzdem drängen immer mehr spezialisierte Anbieter auf den Markt.

Mehr als 30 Häuser

Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, sollte sich mal auf der „New Housing“ umschauen – Europas größtem Tiny House Festival. Vom 27. bis 29. Juni 2025 können Besuchende der „New Housing“ mehr als 30 Häuser bestaunen, besichtigen und begutachten. Unter den Häuschen sind die immer beliebter werdenden Modulhäuser. Diese können je nach Wunsch, Stil und Lebensphase individuell angepasst werden.

Tiny Houses stehen zuweilen auch auf Randstreifen neben Spazierwegen. Foto: Golombek

Zieht der Partner mit ein wird das Haus größer. Gibt es Nachwuchs? Wird es noch größer. Ziehen die Kinder wieder aus? Dann wird es reduziert. Das ist mit einem konventionellen Haus nicht möglich. Ein Modulhaus bleibt zudem auch transportabel.

Neben Modulhäusern, zeigen Ausstellende auch klassische Tiny Houses auf Rädern, Unterkünfte in der Holzständerbauweise oder aus Aluminium, Mikroappartements oder Container.

Insgesamt erwartet die Besuchenden vieles, was zum Leben im Kleinsthaus dazugehört. Dazu gehören neben praktischem Zubehör auch Platz sparende Möbel, saubere Toilettenlösungen, Ideen für den Garten und einiges mehr.

Info

New Housing

Das Festival beginnt am Freitag, 27. Juni und endet am Sonntag, 29. Juni 2025: täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Adresse: Messe Karlsruhe, Messeallee 1 in 76287 Rheinstetten; Tickets an der Tageskasse kosten 22 Euro, online gebucht 18 Euro, ansonsten ermäßigt 19 bzw. 15 Euro. Weitere Auskünfte unter https://www.new-housing.de/de/