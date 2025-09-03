Minigolf in Salzstetten: Spannendes Spiel um den Bahnenrekord

Die „Bahnen Bockler“ holen den Wanderpokal beim großen Jedermann-Minigolfturnier in Salzstetten vor dem Überraschungsteam „ Schwabenschlägle“.

Erstmals durften beim großen Jedermann-Minigolfturnier des Verschönerungsvereins in Salzstetten Aktive und Nichtaktive in getrennten Wertungen an den Start gehen, um den Gelegenheitsspielern mehr sportliche Fairness zu eröffnen. Das jährliche Event hat in der Waldachtalgemeinde einen besonderen Stellenwert. Elf Jedermann-Mannschaften wetteiferten beim viertägigen Turnier um die besten Ergebnisse.

Das neu gebildete Bahnen Bockler-Team mit Michael Dettling, Nico Dettling, Sascha Fuchslocher, Dominik Schuh, Fabio Schuh und Vanessa Zeller ergatterte bei den Aktiven des Jedermann-Turniers den von Jens Hemminger gestifteten Wanderpokal. Vorjahressieger „Lauder Asse“ hatte als Dritter das Nachsehen. Überraschend Platz zwei sicherte sich das „Schwabenschlägle“-Team mit Carmen Bozian, Thomas Roller, Ruth Teufel, Annemie und Kurt Thurau. Im Einzel schrammte Topspieler Nico Dettling (21) mit 22 Schlägen auf der 18er Europabahn um ein Haar am Bahnrekord von 21 Schlägen vorbei, den sein älterer Bruder Michael (26) im Jahr 2017 aufgestellt hat.

Die Bahnen Bockler holten 2025 den Wanderpokal. Foto: Walter Maier

Rüstige Damen hatten bei den Nichtaktiven die Nase vorn. So siegte das Team „70 Plus“ mit Rita Dettling, Gertrud Luger, Ella Reitz, Evelyn Reitz und Gisela Ungericht souverän. Die „Kniebis-Armada“ mit Sebastian Fahrner, Tobias Ganszki, Simon Luger, Marco Schoch und Markus Teufel landete auf Platz zwei vor dem Überraschungs-Dritten, dem Harmonikaverein. Bei gleichen Ergebnissen wurden die Platzierungen durch Stechen entschieden.

„Es waren super Turnier-Tage und ein harmonisches Miteinander von Jung und Alt. Bis auf eine Regenunterbrechung hat das Wetter mitgespielt“, zog Vorsitzender Elmar Schwarz eine positive Bilanz. Seit Jahren, dies hob Schwarz hervor, stelle das Rathaus-Team eine Mannschaft, was ihn sehr freue.

Das „Damen 70 Plus Team“ sorgte bei den Nichtaktiven als Turnierbester für eine faustdicke Überraschung. Foto: Walter Maier

Ortsvorsteher Friedrich Hassel stellte das 44. Minigolfturnier als „tolles Turnier“ und als Gemeinschaftsfördernd heraus. Er lobte den Verschönerungsverein für sein Engagement, alle Helfer, das Küchenteam, die Spieler sowie Anke und Elmar Schwarz als auch Steffi Klumpp für die Turnierleitung.

Das „Schwabenschlägle“-Team überraschte als Zweite. Foto: Walter Maier

Ermöglicht wurde das erfolgreiche Turnier auch dank der Unterstützung von Sponsoren und Spendern und durch 18 Schiedsrichter. Kurt Thurau spendierte drei Wasser-Schieber, die sich bei Regenschauern als sehr hilfreich erweisen, um die 18 Eternit-Bahnen schnell wieder von Nässe zu befreien. Vanessa Zeller überreichte für die Minigolf-Hobbygruppe an das Ehepaar Elmar und Anke Schwarz einen Dankeschön-Gutschein.

Der Minigolfplatz bleibt noch bis 1. Oktober geöffnet.

Platzierungen

Aktive Mannschaften

: 1. Bahnen Bockler (144 Schläge), 2. Schwabenschlägle (158), 3. Lauder Asse (159), 4. Krummschläger (159).

Aktive Herren Einzel

: 1. Nico Dettling (22), 2. Eckhard Brandt (24), 3. Michael Dettling (25), 4. Manfred Jabs (25), 5. Jan-Lukas Schwarz (26), 6. Fabio Schuh (27), 7. Thomas Roller (28).

Aktive Damen Einzel:

1. Carmen Bozian (27), 2. Vanessa Zeller (30), 3. Anke Schwarz (34).

Nichtaktive Mannschaften:

1. Team 70 Plus (184), 2. Kniebis-Armada (201), 3. Harmonikaverein (202), 4. Siebenhügelhexen (212), 5. Aktiv-Team (234), 6. Schlössle (237), 7. Rathaus-Team (244).

Nichtaktive Herren Einzel:

1. Dominik Schuh (26), 2. Karl-Heinz Schneider (27), 3. Peter Kreidler (29).

Nichtaktive Damen Einzel:

1. Annemie Thurau (27), 2. Jennifer Schneider (31), 3. Steffi Klumpp (32).