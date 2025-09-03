Minigolf in Salzstetten: Spannendes Spiel um den Bahnenrekord

Die „Bahnen Bockler“ holen den Wanderpokal beim großen Jedermann-Minigolfturnier in Salzstetten vor dem Überraschungsteam „ Schwabenschlägle“.
Erstmals durften beim großen Jedermann-Minigolfturnier des Verschönerungsvereins in Salzstetten Aktive und Nichtaktive in getrennten Wertungen an den Start gehen, um den Gelegenheitsspielern mehr sportliche Fairness zu eröffnen. Das jährliche Event hat in der Waldachtalgemeinde einen besonderen Stellenwert. Elf Jedermann-Mannschaften wetteiferten beim viertägigen Turnier um die besten Ergebnisse.