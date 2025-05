Minigolf in Salzstetten

1 Reger Betrieb herrscht am sonnigen 1. Mai auf der Minigolfanlage in Salzstetten, dem Dorftreff. Foto: Walter Maier

Das ist ein vielversprechender Start auf der Minigolfanlage in Salzstetten: Viele Besucher genießen sonniges Wetter auf der Freizeitanlage „Im Hofacker“. Der Countdown für das große Minigolfturnier Ende August läuft.









