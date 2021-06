Minigolf in Lützenhardt

1 Isabelle Vees (von links) und Simone Czempik von der Gäste-Info Waldachtal staunten nicht schlecht, als Bürgermeisterin Annick Grassi vor den Augen der neuen Minigolfplatzangestellten Amanda Heidchen und Ortsvorsteher Ludwig Blum den Minigolfball mit dem ersten Schlag im Loch versenkte. Foto: Wagner

Seit dem gestrigen Donnerstag kann auch in Lützenhardt wieder Minigolf gespielt werden. Nachdem der letzte Pächter im Frühjahr signalisierte, dass er seinen Pachtvertrag nicht verlängern wolle, wurde jetzt die Neueröffnung des Minigolfplatzes am Breitenbach durch die Gemeinde Waldachtal ermöglicht.

Waldachtal-Lützenhardt - Hierfür stellte die Gemeinde drei Mitarbeiter auf Minijobbasis ein, welche sich neben dem Spielbetrieb auch um das leibliche Wohl der Besucher im Außenbereich kümmern. Das Verpflegungsangebot ist derzeit noch auf Getränke und Eis begrenzt. "Wir wollten es am Anfang – auch aufgrund von Corona – noch langsam anlaufen lassen. Später ist eventuell auch möglich, dass wir gegrilltes Essen anbieten können", verriet Bürgermeisterin Annick Grassi.

Turniere können nicht gespielt werden

Der Minigolfplatz verfügt über zwölf Bahnen, weshalb dort keine Turniere gespielt werden können. "Deshalb sehe ich diesen Platz aber auch nicht in Konkurrenz mit dem Minigolfplatz in Salzstetten", erklärte Grassi ferner. Neben Minigolf können die Besucher an den Tischen auch Schach und Mühle spielen sowie sich mit dem Würfelspiel die Zeit vertreiben. Letzteres sowie die Schach- und Mühlefiguren steuerte die Bürgermeisterin persönlich bei.

Der Minigolfplatz ist ab sofort von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die Gemeinde ist derzeit noch auf der Suche nach ein bis zwei weiteren Mitarbeitern. "Dann könnten wir zukünftig von Montag bis Sonntag öffnen", stellte Grassi in Aussicht. Die Minigolf-Saison am Breitenbach endet am 3. Oktober.