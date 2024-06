Mini Tour Ginkgo in Schönwald: Junge Radler drehen Runden für die Katharinenhöhe

Mini Tour Ginkgo in Schönwald

1 Runden zählen und dabei immer eine helfende Hand: Auch Simone Hauswald ist bei der Mini Tour Ginkgo der Richard-Dorer-Schule und des Kindergartens St. Antonius in Schönwald dabei. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Im Zuge der Tour Ginkgo werden in wenigen Wochen zahlreiche Radler zugunsten der Katharinenhöhe durch den Kreis touren. Grundschüler und Kindergartenkinder aus Schönwald legten nun bei der Mini Tour Ginkgo schon einmal vor.









Die Christiane-Eichenhofer-Stiftung initiiert seit mehr als 30 Jahren die Tour Ginkgo. Per Fahrrad werden Spenden gesammelt, die zu 100 Prozent in die jeweils geförderten Projekte fließen, zusätzlich werden auch kleine Ginkgo-Bäumchen verkauft. In diesem Jahr ist es zum wiederholten Mal die Rehaklinik Katharinenhöhe, die mit dem Erlös bedacht wird.