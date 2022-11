Hingucker, in dem Mitarbeiter spielen und sporteln können

»Mini Silicon Valley« in Balingen

1 Atmosphärisch: Wer genau hinsieht, erkennt die Wolken, die rechts durch die Glasfassade des "Mini Silicon Valley" hindurchscheinen. Im Frühjahr nächsten Jahres könnte die "eckige Glaskugel", wie das Gebäude auch genannt wird, bezugsfertig sein Foto: Dick

Der Traum von der "eckigen Glaskugel" nimmt Gestalt an: Richtfest war im Sommer, und nun ist die auffällige Fassade aus Glas auf der Zielgeraden. Keine Frage: Der Weber-Büro-Komplex im "Siecheneschle" ist schon jetzt, trotz Gerüst, ein Hingucker.















Balingen - Nach Vollendung der Fassade, die die Autofahrer auf der B 27 (Höhe Shell-Tankstelle) vor allem bei Sonnenschein regelrecht anlacht, steht in Kürze der Innenausbau an. Jürgen Weber, Geschäftsführer der Balinger Firma weber.digital, kommt selbst ins Schwärmen, wenn er über die "eckige Glaskugel" spricht, in die seine Firma umziehen wird.

30 Prozent Platz für Spaß

Eine Atmosphäre wie in einem "Mini Silicon Valley" soll beim digitalen Dienstleister herrschen, "mit einer Sozialfläche für Mitarbeiter von etwa 30 Prozent", wie Weber beim Spatenstich im November 2021 sagte.

Abgesehen vom Glas, der hochmodernen Technik, die darin verbaut wird, und dem supermodernen Rechenzentrum, das der Bau beherbergen wird, entsteht auf der "Sozialfläche" ebenfalls Ungewöhnliches – zumindest für hiesige Verhältnisse.

Spielen und Dampf ablassen

Weber will, dass seine Mitarbeiter so richtig gern zur Arbeit kommen. "Es soll einen Liegebereich geben, in dem man auch mal ein Nickerchen machen kann", sagt er. Auch Computerspiele zocken wird möglich sein: "Wir planen ein Spielezimmer für die Mitarbeiter", verrät er weiter. Und damit man auch richtig "Dampf ablassen" kann und die körperliche Fitness bei der Arbeit nicht leidet, stellt sich Weber ein Sportgerät vor.

Eine Köchin kocht frisch

"Ich denke da an einen Ruderautomaten oder ein Laufband". Hinzu kommt eine Küche, in der vor Ort gekocht werden soll. Aber nicht von den Mitarbeitenden selbst, sondern von einer echten Köchin.

Aufbruchsstimmung, Kreativität und Erfindergeist

Weshalb der hohe Aufwand? Ganz einfach: "Wir wollen den Mitarbeitenden mehr bieten als üblicherweise geboten wird", sagt Weber. Das echte Silicon Valley in Kalifornien (USA) ist ein Gegend, in dem tausende Technologie-Unternehmen ihren Sitz haben.

Apple und Intel sind dort, auch Twitter, Facebook und der Streamingdienst Netflix. Das Silicon Valley steht seit jeher für Aufbruchsstimmung, Kreativität und Erfindergeist. Eine gute Mitarbeiterpflege wird in den kalifornischen Unternehmen ganz groß geschrieben.

Menschen, die gerne zur Arbeit kommen, arbeiten gut

Und das ist es, was Jürgen Weber auch möchte und in kleinerem Rahmen auch jetzt schon im alten Firmengebäude in der Bahnhofstraße tut, denn "Menschen die gern zur Arbeit kommen, arbeiten auch gut", davon ist er überzeugt. Und die offene Arbeitskultur, die man bei weber.digital lebe, werde nun auch nach außen sichtbar - nämlich durch die Glasfassade.

Im zweiten Quartal des nächsten Jahres, so hofft der Geschäftsführer, kann es im Siecheneschle losgehen. Bis dahin könnte die Innengestaltung, bei der übrigens ein Künstler-Team mitgestaltet, fertiggestellt sein.