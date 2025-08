Mini-Schramberg: Was Mini-Schramberg kulinarisch bietet

Schon das vierte Mal dabei – also insgesamt seit 16 Jahren – ist Kirsten Moosmann schon dabei. In der von ihr angebotenen Mini-Majolika stand heute Obstsalat auf dem Menü. Um sich von der Qualität des Obstes überzeugen zu können, lässt sie ihre kleinen Mitarbeiter zuerst verschiedene Säfte probieren, Banane, Ananas und auch Apfel. Schließlich werden für den Obstsalat lediglich frische Früchte verwendet, nichts kommt hier aus der Dose.

Auch unsere Mini-Reporter durften probieren – mit positiven Resultaten. „Der Saft war von guter Qualität, und aus frischen Früchten, am besten schmeckte mir der Bananensaft“, berichtete Hannes.

Je nach Geschmack wird darüber entschieden, ob eine Melone in den Obstsalat kommt oder nicht. Foto: B. Wegner

„Neben dem Bananensaft gefiel mir der Apfelsaft sehr gut“, meinte Zara. Der Obstsalat setzte sich unter anderem aus sieben verschiedenen Melonensorten zusammen, wie beispielsweise gelbe Wassermelone, Honigmelone oder auch Futuromelone und Cantaloupe-Melone. Für den Vertrieb des Obstsalats haben die kleinen Köche vor, eine Anzeige zu schalten und auch Plakate zu entwerfen.

Trotz des eigentümlichen Aussehens schmeckt die gelbe Wassermelone sehr gut. Foto: B. Wegner

Doch auch an weiteren Essensständen gibt es leckere Spezialitäten aus der Fünftälerstadt: auf dem Rummelplatz an der St. Maria-Kirche findet sich beispielsweise ein Hotdogstand. Ein Hotdog besteht aus Brötchen und Wurst, dazu gibt es verschiedene Soßen und Röstzwiebeln.

Den Kunden schmeckt’s. Foto: B. Wegner

Daneben kann man auch eine Waffel am Stiel essen, Slush-Eis oder warmes Popcorn. Zara war sofort begeistert: „Das Popcorn war warm und fluffig, nur ein wenig süßer könnte es noch sein.“ „Ich kann mir gut vorstellen, nach Dienstschluss noch eine Tüte zu kaufen“, fasst Jakob zusammen.

Auch das Popcorn kam bei den Mini-Reportern gut an. Foto: B. Wegner

Beim Mini-Hirschbrunnen-Café wurde Gebäck verkauft, das zuvor von den Mini-Bäckern angeliefert wurde. Mit dabei sind frische, selbst gebackene Pflaumentaschen und Pflaumenkuchen.

Am Stand der Mini-Nudelparty wird jeden Tag eine andere Spezialität aus Nudeln angeboten: gestern Spaghetti mit verschiedenen Pestosorten, heute Nudelspieße und morgen überbackene Maccheroni mit Gorgonzola. Beim Mini-Mäc gibt es Nuggets und Pommes, in der Rockerbar werden selbst gemachte Burger mit Getränken angeboten.

Burger gibt es in der „Rockerbar“. Foto: Y. Wegner

Im Elterncafé auf dem Rathausplatz kann – im Gegensatz zu den bereits genannten Betrieben – statt mit Schramel auch mit Euros gezahlt werden. Neben dem wechselnden Tagesgericht, wie am Dienstag den Chicken Nuggets, besteht eine Auswahl verschiedener Salatteller, darüber hinaus werden auch Kartoffelwedges mit Radieschen-Kräuter-Quark angeboten. – Am Mittwoch gibt es (solange Vorrat reicht) als Tagesgericht Pfannkuchen mit Apfelmus, am Donnerstag Maultaschen und am Freitag Fischstäbchen.

Auch das Eiscafé Rino ist bei Mini- Schramberg vertreten. Foto: B. Wegner

Ferner stehen zum Dessert Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte, um die Ecke kann ebenfalls eine Kugel leckeres Rino-Eis für acht Schramel gegessen werden.

