Zum „Last Check“, der letzten Besprechung vor dem Start, waren am gestrigen Sonntag die zahlreichen Helfer und Betreuer am künftigen Dreh- und Angelpunkt des Geschehens, dem Hof des Schillerstraßen-Gebäudes der Erhard-Junghans-Schule zusammengekommen.

Dass in dieser Woche in Schramberg Großes ansteht, das war schon in den Tagen zuvor und vor allem dann am Samstag zu sehen.

So hatte beispielsweise der Bauhof der Stadt bereits die notwendigen Vorbereitungen getroffen, es wurden ein Bauwagen und Hütten aufgestellt, und rechtzeitig zum Start kamen auch die weiteren Puzzle-Teile, die für solche eine Großspielstadt mit 414 Kindern zwischen acht und zwölf Jahren, sowie weiteren 116 im Mini-Camp benörigen, um eine Woche lang „wie die Großen“ arbeiten – und schließlich auch das verdiente Geld wieder ausgeben zu können: Rummelplatz, Stände und weitere Atraktionen.

Sechs Tage lang, bis kommenden Samstag, läuft das Projekt, „Arbeiten“ können alle jungen Teilnehmer in 72 Mitmachbereichen von der Mini-Polizei über den Mini-Bauhof bis hin zu vielen kreativen Angeboten. Fünf Stunden Arbeit sind am Tag möglich, abzüglich Steuern können so 50 Schramel – das ist die Währung in der Mini-Spielstadt – verdienst werden.

Es soll allerdings nicht nur gearbeitet werden, die „fälschungssicheren Schramel“, sollen bis Samstag, 12 Uhr, auch für „Vergnügen“ wie auf dem Rummelplatz ausgegeben werden. Zudem können natürlich auch Snacks für die Mittagsmahlzeit erworben werden.

Für all diejenigen, die nicht direkt mitmachen, gerne aber die Attraktionen besuchen wollen, gibt es die Möglichkeit, ihre Euro bei der Bank in die „gültige Währung“ zu tauschen. Der Wechselkurs wird täglich angepasst.

Zudem sind Eltern, Großeltern und Interessierte auch gerne im Café auf dem Rathausplatz willkommen, das einen täglich wechselnden Mittagstisch anbietet. Dort muss übrigens dann in Euro bezahlt werden.

Zum täglichen Abschluss ab 16 Uhr gibt es für alle Teilnehmer auf dem Hof der Schule in der Schillerstraße dann noch ein warmes Essen, das am heutigen Montag mit Spaghetti Bolognese startet.

Tägliches Ende des Spielvergnügens ist gegen 17 Uhr. Die Teilnehmer können je nach Wohnort dann wieder mit dem Buss nach Hause fahren – wer je seine Kinder selbst abholen sollte, für den gilt, dass der Schulhof „elternfrei“ ist, es am Zugang von der Schillerstraße aber eine „Elterninfo“ gibt.