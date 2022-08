6 Auch beim Tanzen mit dabei: Dorothee Eisenlohr Foto: Wegner

Schramberg - Gespannt warteten die 500 Teilnehmer am Dienstag auf das Ergebnis der Wahlen in der Mini-Spielstadt. Zunächst verkündete die echte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr wer alles in den Gemeinderat von Mini-Schramberg einziehen wird. Dies sind Katrin Sum, Leticia José Reyes, Daniel Kohler, Reyk Jacoby und Ben Müller.

Drei aufgerufen – vier kommen nach vorn

Für Verwunderung hatte allerdings eine besondere Konstellation gesorgt: Nachdem Eisenlohr als dritte Person Ben Müller aufgerufen hatte kamen gleich zwei Jungs nach vorne und die Oberbürgermeisterin war etwas verwirrt. Bei einem kurzen Blick auf die Namensschildchen der beiden Neuhinzugekommenen klärte sich der Grund schnell: Es gibt zwei Ben Müller in der Spielstadt und so werden eben beide im Gemeinderat, unterstützt von einem echten Ratsmitglied, nämlich Dominik Dieterle als Betreuer, sich um die Geschicke in der Mini-Spielstadt kümmern. Auch Dorothee Eisenlohr versprach mit dabei zu sein – so seien die Gewählten in bester Umgebung hatte Julia Merz vom städtischen Großspielprojekt-Veranstalter Juks den Kindern mit auf den Weg gegeben.

Ein Eis für jeden

Gespannt sind auch alle Mini-Schramberg-Teilnehmer, ob die gewählten Oberbürgermeister ihre Wahlversprechen in die Tat umsetzen können. Oberbürgermeisterin Lene Müller wünscht sich, dass es keinen Streit in der Spielstadt gibt, Milas Hepkeskin hatte als Wahlversprechen "Eis für alle" ausgegeben. Nach Recherchen dieser Redaktion kostet eine Kugel Eis immerhin acht Schramel – und bei sechs Stunden Arbeit am Tag zahle jeder gerade einmal zwölf Euro Schramel an Steuern. Da gehe schon einiges von den kommunalen Einnahmen alleine für das Eisversprechen drauf.

Gerechte Spielstadt

Und was es im echten Leben gibt, kommt leider auch bei Mini-Schramberg vor, wie Merz beim Start in den Tag berichtete. So sei es tatsächlich schon vorgekommen, dass Kindern ihre Schrameln gestohlen worden seien. "Wir sind eine gerechte Spielstadt" kündigte Merz an – wer bei einem echten Diebstahl erwischt werde, der könne nicht weiter dabei sein. Als Sicherheit empfahl sie zudem verdiente Schrameln auf einem Sparbuch einzuzahlen. Diese Möglichkeit wird von der Mini-Bank angeboten.

