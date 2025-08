„Ich bin der Sportinator, ich bin der Sportinator“, singt Julia Merz zur Musik aus der Anlage am frühen Morgen vor gut 500 Kindern und 200 Helfern ins Mikrofon auf dem Schulhof der „Realschule“.

Ein bisschen Bewegung tut allen gut, denn es ist kühl an diesem Mittwochmorgen im August. „Ihr seid wach und ich bin aus der Puste“, bekennt die 34-Jährige nach weiteren Bewegungssongs vor den Kindern. Und nach dem obligaten „Briefing“ geht es für diese dann los zur „Agentur für Arbeit“ im Rathaus –möglichst so, dass nichts passiert.

Da gilt es jeden Morgen zu überlegen, wie die große Gruppe möglichst gerecht – auch gegenüber dem Vortag – aufgeteilt werden kann, damit alle, unterstützt von Polizei und Feuerwehr die 200 Meter zu diesem Zeitpunkt abgesperrte Straße ohne Stürze meistern können.

Denn der Adrenalinspiegel der Kids ist zu diesem Zeitpunkt hoch, gilt es doch möglichst „den einen“ begehrten Arbeitsplatz zu ergattern.

Dann, sobald alle 500 Kinder vom Hof sind, ist einer der Morgenjobs von Julia Merz getan. Eigentlich, so erzählt sie, war es nie so geplant, dass sie als „Vortänzerin“ vor den Kindern agiert.

„Not an der Frau“

Aber bei Mini-Schramberg 2017 waren alle Kinder schon früh am Morgen da, und der damalige Juks-Chef Marcel Dreyer habe gemeint, jetzt müsse man bis zum Start „irgendetwas mit denen machen“ – und dann habe sie sich eben so an die Mini-Disco-Lieder der jüngeren Schwestern erinnert und losgelegt.

„So ist das eben aus einer ’Not’ heraus entstanden“, lacht sie – und dann sei es eben bei allen späteren Veranstaltungen dabei geblieben.

Neue Funktion steht an

Dabei ist ihr klar, dass die große Mini-Spielstadt in diesem Jahr ihre letzte als Projektleiterin sein wird – mit ihrer neuen Leitungsaufgabe passe das künftig nicht mehr zusammen. Dabei sei sie aber zuversichtlich, dass es da keine Probleme gebe, denn schon jetzt arbeiteten die sechs hauptamtlichen Juks-Mitarbeiter sowie die fünf Azubis/Bufdis sehr gut im Team zusammen. Und ganz ohne Mini-Schramberg gehe es dann auch in Zukunft nicht, denn auch sie gehört zu der sich immer wieder zusammenfindenden “Familie“ an Helfern, Ehrenamtlichen, ehemaligen Teilnehmern und mehr – „Einmal Mini-Schramberg, immer Mini-Schramberg“, die einfach mit Herzblut dabei seien.

„Spielen in der Stadt“

Die größte Herausforderung und der größte Wunsch beim Spielprojekt sei, dass „alle gesund wieder nach Hause kommen“. Deswegen sei auch die Sorgfalt ein sehr wichtiger Aspekt. Denn dadurch, dass Mini-Schramberg in der Stadt gespielt werde und nicht auf einem eigenen Platz mache dies alles herausfordernder und gefährlicher. Und so sei Rücksicht von allen Seiten erforderlich – von den Kindern, aber auch von den Bürgern.

Arbeit im Team

Aber wie das Ganze so abläuft, da hat Julia Merz und ihr Team genügend Erfahrung gesammelt – für sie ist es das dritte Mal, dass sie die Projektleitung hat – und davor war sie noch als Studentin schon dabei.

Werbeplakat in der Schule

Zum Juks selbst ist die Beffendorferin durch ein Plakat, das auf ein Juks-Sozialpraktikum hinwies, in den Beruflichen Schulen Sulgen gekommen, wo sie ihre Fachhochschulreife absolviert hatte. Und nach diesem Praktikum habe sie sich dann dazu entschieden Soziale Arbeit zu studieren, habe immer wieder beim Juks ausgeholfen und dann dort ab 2014 fest angefangen.

Viele bekannte Gesichter

Zuerst sei sie verstärkt in der Schulsozialarbeit tätig gewesen – und da sie dort und bei den Ferienprogrammen viele Kinder kennengelernt habe, kenne sie heute viele der Mini-Schramberger auch noch mit Namen. „Namen und Gesichter kann ich mir gut merken“, freut sie sich, dass sie viele direkt ansprechen kann.

Info

Mit den ersten Vorbereitungen

für das Großspielprojekt beginnt das Jugend- und Kinderbüro (Juks) bereits anderthalb Jahre zuvor. Zunächst in monatlichen Besprechungen, die dann im Januar zuvor in wöchentliche Besprechungen wechseln.

Die Ideen für die Mitmachbereiche

werden ebenfalls bereits im Herbst des Vorjahres angesprochen. Da werden die bisherigen Beteiligten abgefragt, ob sie im kommenden Jahr auch wieder eine Woche lang dabei sein wollen und können.

Ergänzt wird das Angebot

immer wieder um neue Ideen, so in diesem Jahr beispielsweise mit dem Automobilclub Schwarzwald aus Oberndorf oder „Dragon Tiger“ aus Freudenstadt, die eine Kooperation mit der Tanzschule Arabesque in Schramberg haben.

Weitere Artikel zu Mini-Schramberg

finden Sie auf unserer Themenseite Mini-Schramberg