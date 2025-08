Eigentlich war Stefan Staiger über seinen Bruder zu Mini-Schramberg gekommen – und das in Zeiten, in denen vieles in den Anfängen und noch anders war.

Aber schon beim ersten Mal war er „voll dabei“ erinnert er sich – da hatte er noch in Furtwangen studiert und in der Mini-Schramberg-Woche zwei Klausuren geschrieben. Dies bedeutete am Abend nach dem Mithelfen lernen, am Morgen ging es dann zur Klausur und am Nachmittag zu Mini-Schramberg. „Alles gut gelaufen“, sagt er rückblickend, „auch mit den Klausuren“.

Fäden laufen zusammen

Heute, 20 Spielprojekte und mehr als 30 Jahre später, ist der 55-Jährige so etwas wie der ruhende Pol im Hintergrund des Großspielprojekts. Denn das braucht es auch. Insgesamt zehn Springer koordiniert der studierte und promovierte Pädagoge, der in seinem Hauptberuf nicht nur als Lehrer für Fertigungs- und Informationstechnik an den Beruflichen Schulen in Schramberg-Sulgen tätig ist, sondern auch beim Regierungspräsidium Freiburg im Bereich Schulaufsicht arbeitet. Und da geht es manchmal schon etwas fordernd her.

Zu 100 Prozent gefordert

„Es gibt Zeiten, da sind wir zu 100 Prozent gefordert, aber auch andere, wo wir etwas durchschnaufen können“, sagt er über die Erfahrung bei dieser Aufgabe. „Wir machen quasi den Haushalt für Mini-Schramberg“, beschreibt er die umfassenden Tätigkeiten seines Bereichs. Und dazu gehört von der Organisation von notwendigem Material bis hin zum Abwischen der Tische und Abspülen eigentlich alles, was in einem „normalen“ Haushalt auch anfällt – nur eben nicht in so kurzer Zeit und in so großer Menge.

Alternativen suchen

Da kann es dann schon sein, dass auch improvisiert werden muss. So ist beispielsweise bei der Geisterbahn das Material ausgegangen. „Wo könnten wir das nachkaufen?“, fragt er eine Mitarbeiterin. Und schnell sind zwei Alternativen überlegt – vielleicht gibt es dies ja in dem einen, und wenn nicht in dem anderen Discounter in Schramberg.

Das Wissen ist wichtig

Ganz wichtig bei seiner Aufgabe eben ist auch das Wissen: Wissen wo, was und vor allem auch wer. „Wem kann ich was zutrauen, wer kann was übernehmen?“ – Schließlich soll die Arbeit „die eigentlich ja an für sich nicht die ist, die größten Spaß macht, aber erledigt sein muss“, ja den weiteren ehrenamtlichen Helfern auch etwas Freude bereiten.

Diese Freude am Mitmachen zu fördern, sieht Staiger auch als eine seiner wesentlichen Aufgaben als „Chef-Springer“ von Mini-Schramberg. Und freut sich so mit seiner Familie über jedes neue Spielprojekt.

Die ganze Familie dabei

Und obwohl er seit Jahren mit seiner Familie in Dunningen wohnt schlägt sein Herz immer noch für Mini-Schramberg und die Stadt. Schließlich habe er hier 25 Jahre gelebt, das präge schon. Und ganz unabhängig davon ist natürlich auch seine ganze Familie in Mini-Schramberg mit engagiert oder dabei. Seine Frau Felicitas steht nachmittags am Spielmobil, sein Sohn Anton macht Bundesfreiwilligendienst beim veranstaltenden Juks, Tochter Klara ist Helferin –und die Jüngste, Paula, ist „gerade noch zwölf“, so dass sie noch direkt als Teilnehmerin bei der Spielstadt dabei sein kann.

Info

Weitere Artikel

zu Mini-Schramberg finden Sie auf unserer Themenseite.