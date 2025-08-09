Mini-Schramberg in Aktion: „Katze“ spielt Feuerwehr einen Streich

Am letzten Tag der Kinderspielstadt muss die Mini-Feuerwehr noch immer ausrücken – auch, weil eine Schramberger Katze ihre eigenen Wege geht.
Mini-Schramberg ist eigentlich wie im echten Leben auch – unter der Woche wird Geld verdient, und am Wochenende hat man Zeit, es auszugeben. Von Montag bis Freitag wurde dafür geschafft und gespart, dass die vom Juks bereitgestellten Brustbeutel so voll wie nur möglich wurden. Und so lautete die Devise des Samstags: Ausgeben was das Zeug hält. Ob beim Rummel oder im extra aufgestellten Disco-Zelt auf dem vorderen Rathausplatz, Möglichkeiten gab es genug.