Auch am Nachmittag des ersten Tages hatte die Mini-Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Bei einem Gebäudebrand musste eine Person aus dem Obergeschoss „gerettet“ werden.

Brandalarm an der Geißhalde: am frühen Montagnachmittag rückte ein Löschzug der Mini-Feuerwehr aus.

Vor Ort angekommen, beobachteten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss. Dort schrie am Fenster eine Person lautstark um Hilfe.

Während eine Einsatzgruppe eine Schlauchleitung legte, versuchte eine zweite Gruppe, zu dem Eingeschlossenen vorzudringen.

Wasser marsch! Foto: Y. Wegner

Doch schließlich stand fest, dass dieser nur über die Drehleiter aus dem Gebäude befreit werden kann. Dementsprechend machte sich deren Besatzung auf den Weg und evakuierte die Person durch das Fenster, sie konnte wohlbehalten am Boden abgesetzt werden.

Die Feuerwehrleute stürmen ins Gebäude. Foto: Y. Wegner

Rauchentwicklung auf dem Rathausplatz. Foto: Greta Dold

Und damit nicht genug – so brannte am späten Nachmittag auch noch ein Mülleimer auf dem hinteren Rathausplatz. Doch auch dieses Feuer wurde umgehend gelöscht – die Feuerwehr musste zudem zu einem echten Brand ausrücken – , so dass die Bürger von Mini-Schramberg rechtzeitig um 16 Uhr zum Mittagessen und dem Abschluss gehen konnten.

