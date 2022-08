4 Motiviert am Handwerk Foto: Chloé Herzog

Schramberg - Mäppchen, Taschen aus Kaffee-Verpackungen oder Haargummis – alles auf der Produktpalette der Mini-Nähbar in der Volkshochschule. Iris Schneider bietet hier auch außerhalb von Mini-Schramberg Kurse an der Nähmaschine, den sogenannten „Nähmaschinenführerschein“, an. Auch im Rahmen der Spielstadt seien viele motivierte Kinder erschienen, um aus Stoff und Faden Waren herzustellen, die am Samstag, 6. August, auf dem Mini-Schramberg-Markt erworben werden können. Aber auch innerhalb des Projekts sind die Stofferzeugnisse beliebt – wie etwa ein Kühlkissen für die Mini-Sanitäter.

Motivation an der Maschine

So mancher schon hat die Sympathie für die Nähkunst durch einen unliebsamen Hauswirtschaftslehrer verloren. In der Nähbar scheinen alle jedoch einen zufriedenen Eindruck zu machen, so sei der Betrieb auch vor übermäßigen Kündigungen am Mittag verschont geblieben, wie man dies von anderen Beschäftigungen kennt.

