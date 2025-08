1 Die kleinen Polizisten in ihrer Einsatzzentrale. Foto: Y. Wegner Auch bei den Kleinsten in Mini-Schramberg herrscht Recht und Ordnung – dafür sorgen die Polizisten des Mini-Camps.







Der Beruf des Polizeibeamten fasziniert viele Kinder, auch die Sechs- und Siebenjährigen der kleinen Spielstadt haben die Möglichkeit, einen Tag in Uniform zu verbringen. In ihrer Zentrale an der Erhard-Junghans-Schule sitzen sie um einen großen Tisch und bereiten sich auf ihre Einsätze vor. Bereits am Morgen war schon ein echter Polizeibeamter da, der sich den Fragen stellte.