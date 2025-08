Es ist nicht mehr lange, bis die Spielstadt Mini-Schramberg eine Woche lang das Leben in der Innenstadt bestimmt. Und in diesem Jahr gibt es dazu eine neue Hymne.

Bei einem kreativen Musikprojekt des Osterferienprogramms des Juks unter Leitung von Melissa Otte, die beim Juks³ arbeitet und eine Ausbildung zur Pop-Chorleiterin für Schulen und soziale Einrichtungen absolviert hat, ist das neue Werk entstanden, so Julia Merz, verantwortlich für das Großspielprojekt.

Gemeinsam mit 30 Kindern textete sie die Liedzeilen, entwickelte mit ihnen den Rhythmus und nahm den Refrain gemeinsam auf. Unterstützt wurde sie dabei von Sudenaz Peynirci – das Ergebnis, so Merz, „ist ein lebendiges Gemeinschaftswerk mit Herz und Engagement“.

„Jedes vierte Jahr, ist Mini-Schramberg da. Uns macht die Arbeit Spaß, wir geben richtig Gas. Von Bürgermeister bis Polizei, alle Jobs sind mit dabei. Der Rummel ist mit Kindern voll, und alle finden’s toll“, heißt beispielsweise die erste Strophe.

Melissa Otte sang mit den Kindern die Hymne ein. Foto: Juks

Dann folgt der Refrain „Wir sind Mini-Schramberg – Oh-e-Oh! Oh-e-Oh!; Auch du gehörst dazu – Oh-e-Oh! Oh-e-Oh!; Wir bringen uns hier ein – Oh-e-Oh! Oh-e-Oh!; Und keiner ist allein‘; Mit Träumen, mit Neugier, und voller Tatendrang; Bringen wir uns‘re Stadt voran!; Kommt unser Abenteuer fängt jetzt an!“.

Mini-Gemeinderat

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Mini-Gemeinderat geben, die ersten Kandidaten stehen bereits auf der Homepage von Mini-Schramberg zur Wahl am kommenden Montag bereit. Das Ergebnis wird dann am Dienstag verkündet.

Kleine Programmänderung

Eine Programmänderung betrifft noch den Bereich Seifenkisten. In diesem Jahr wird es am Abschlusssamstag kein Seifenkistenrennen, sondern eine Seifenkistenversteigerung geben. Und diejenigen, die sich an diesem Projekt beteiligen wollen, können dies tageweise tun, und diesen „Beruf“, so wie jeden anderen, am Morgen bei der Arbeitsagentur im Rathaus „buchen“.

Info

Wer die Hymne schon einmal im Voraus üben will,

der kann sie auf der Homepage von Mini-Schramberg anhören.

Der Wochenmarkt

findet am Samstag, 2. August, wegen des Aufbaus von Mini-Schramberg in der Fußgängerzone statt sowie am Samstag, 9. August, in kleiner Form in der Fußgängerzone rund um den Narrenbrunnen.