8 Die Mini-Reporter informieren sich in der Schreinerwerkstatt über die Bauweise der Seifenkisten. Foto: Kiolbassa

Das Bauen der Seifenkisten für das Rennen am Samstag, 6. August, 13 Uhr im Park der Zeiten schreitet voran.















Link kopiert

Schramberg - In den Werkräumen der Erhard-Junghans-Schule fliegen die Späne. Dort bauen die Kinder in Gruppen von mindestens zwei Personen an den Seifenkisten für das Rennen am Samstag. Dabei sollen dann acht Kinder mit den fertigen Seifenkisten an den Start gehen. Um den Siegpreis gewinnen zu können, müssen die jungen Rennfahrer eine vorgegebene Strecke durch den Stadtpark bewältigen.

Unterschiedliche Arbeitsfortschritte

Am vierten Tag Mini-Schrambergs gibt es zwar unterschiedliche Arbeitsfortschritte beim Bau der Kisten – doch am Ende zählt schließlich nur, wer als Erstes das Ziel erreicht. Dazu müssen die 175 Zentimeter langen und 60 Zentimeter breiten Seifenkisten aber erstmal fertiggestellt werden – auf jeden Fall arbeiten die Kinder die verbleibende Zeit mit Hochdruck daran.

Start um 13 Uhr

Start zum Rennen ist um 13 Uhr. Weiteres Programm des Nachmittags, bei dem die Kinder aber von den Eltern nach dem Ende der Arbeitsbereiche gegen 12.30 Uhr wieder selbst betreut werden müssen, ist nach dem Rennen eine Modenschau auf dem Schulhof der Erhard-Junghans-Schule an der Schillerstraße. Dort ist ein großes Kuchenbüffet aufgebaut. Am Samstag können auch von den jungen Teilnehmern die noch nicht abgeholten Mini-Schramberg-Taschen im Mini-Markt abgeholt werden. Zudem gibt es in der Marktstraße einen Markt mit gebastelten und erstellten Produkten der Woche.

Wochenmarkt in Fußgängerzone

Der eigentliche Wochenmarkt wird wegen des Spielprojekts in die Fußgängerzone verlegt.

Weitere Artikel über Mini-Schramberg auf unserer Themen-Seite