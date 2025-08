1 Die Mini-Polizisten vor der berüchtigten „Rockerbar“. Hier stellten sie gestern das geraubte Geld sicher. Foto: Y. Wegner Exklusiv: Der Mini-Polizei gelang es am Montagnachmittag, die am Banküberfall beteiligten Rocker festzunehmen. Zwei Beteiligte teilen nun ihre Sicht der Dinge.







Zwar wurde das Raubgut gefunden und an die Bank zurückgegeben – vollkommen in Ordnung gebracht worden ist die Sache um den gestrigen Überfall aber noch nicht. So interviewte die Mini-Redaktion exklusiv zwei der „Bankräuber“ vom Montag, welche namentlich nicht genannt werden wollen. Diese hatten allerhand zu erzählen.