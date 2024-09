Mini-Mond voraus: Erde bekommt einen zweiten Begleiter - aber nur kurz

1 Ein Asteroid wird vom 29. September bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn die Erde begleiten. (Illustration) Foto: -/ESA/P.Carril/dpa

Madrid - Die Erde bekommt in den nächsten Wochen einen neuen Begleiter: Ein Asteroid werde wahrscheinlich vom 29. September bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn um den Planeten ziehen, berichten Forscher. Danach werde er ins All weiterfliegen. "Ziemlich cool" sei das, sagte die Astrophysikerin Federica Spoto vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics der "New York Times".