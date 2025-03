Mini-Markt in Lahr feiert Jubiläum Warum dieses Geschäft für viele aus Osteuropa ein Stück Heimat bedeutet

Der Mini-Markt am Königsberger Ring in Lahr, ein Familienunternehmen, feiert an diesem Samstag sein 25-jähriges Bestehen. Das Fachgeschäft für osteuropäische Lebensmittel hat viele Stammkunden – unter ihnen sind nicht nur Aussiedler.