In Rietheim übernimmt Birgit Halter seit 2013 als Teamleiterin die Regionalgruppe Villingen-Schwenningen.

Der Kindergruppe wird ein vielseitiges Programm angeboten, das sich über zwei Jahre erstreckt. Es wird gepflanzt, gesät, geerntet, Mulch wird hergestellt, Kräuterschnecken werden gebaut und vieles mehr. Dabei lernen die Kinder die Obst- und Gemüsesorten kennen und auch die reichhaltige Pflanzenwelt.

Zu der aktuellen Gruppe der Mini-Gärtner gehören derzeit neun Kinder – vier Jungen und fünf Mädchen – im Alter von neun bis acht Jahren. Sie besuchten innerhalb dieser zwei Jahre verschiedene Gartenbaubetriebe in der Region. Unter anderem waren sie in der Villinger Baumschule Ebert, im Betrieb der Firma Müller aus Villingen, die Ziergärten anlegt und in einer Gärtnerei in Deißlingen, auch einem Imker wurde bei der Arbeit zugeschaut. Einige Treffen fanden in der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen statt.

Thema Grabbepflanzung

Das jüngste Treffen fand in Rietheim beim Ehepaar Erwin und Birgit Halter statt, in deren seit 1993 anerkanntem Ausbildungsbetrieb für Garten- und Landschaftspflege. Diesmal ging es um das Thema „Grabbepflanzung“. Die Kinder, so sah es Erwin Halter, seien in einem Alter, in dem sie so ein Thema nicht belastet, vermutlich sei das eine oder andere Kind durch Ereignisse in der Familie damit etwas vertraut.

Der Eifer, die Freude und die Begeisterung, mit der sich die Mädchen und Jungen an die Aufgabe machten, zeigte, dass Halter sich die richtigen Gedanken gemacht hatte. Vorbereitet hatte er einige Rahmen aus Holz in Form von Gräbern. Bevor es darin ging, die Holzrahmen mit Erde zu befüllen und mit Blumen zu bepflanzen, wurde mit den Kindern besprochen, wie so ein Grab mit Blumen hübsch bepflanzt werden kann. So entstanden mehrere Ideen: Ein Kreis, ein Rondell oder sogar ein Kreuz.

Zum Einpflanzen standen in großen Mengen saisonale Pflanzen bereit, darunter Stiefmütterchen in sämtlichen leuchtend bunten Farben, Lobelien in weiß und zartem Rosa. Außerdem standen kleine Buchsbäumchen bereit.

Immer wieder neue Ideen

Beim Einpflanzen erfuhren die Kinder, wie tief die Pflanzen in die Erde eingegraben werden müssen. Und immer wieder gab es neue Ideen, wie es am schönsten aussehen könnte. Es war nicht zu übersehen und nicht zu überhören, mit wie viel Freude und Begeisterung die Mini-Gärtner bei der Sache waren.

Wie Birgit Halter wissen ließ, waren alle Kinder bei diesem Projekt von Anfang mit dabei, keines ist abgesprungen. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr, bei dem heutigen Freizeitangebot für Kinder.“

Urkunde von der Gräfin

Das zweijährige Projekt endet im Sommer mit einem Besuch auf der Insel Mainau, wo die Kinder von Gräfin Bettina Bernadotte zu einem Abschlussfest eingeladen werden und eine Urkunde erhalten.

Im Herbst wird Birgit Halter mit einer neuen Gruppe starten. Anmeldungen bei ihr sind ab sofort möglich: Telefon 07721/37 95, E-Mail: birgit.halter@garten.de.