Mineralwasser von Ketterer: So entstand die Marke „Hornberger Lebensquell“

2005 leitete ein zufälliger Quellenfund die Entwicklung der Marke „Hornberger Lebensquell“ ein. Heute ist das Produkt bundesweit im Biohandel und in der Gastronomie vertreten.
Wer die Brauerei M. Ketterer in Hornberg besucht, findet dort auch den Hornberger-Lebensquell-Trinkbrunnen mit Schautafeln. Er informiert seit 2014 über das Wasser, das unter der Marke „Hornberger Lebensquell“ erhältlich ist, sowie die dazugehörige Quelle, wie Geschäftsführer Philipp Ketterer gegenüber unserer Redaktion erklärt.