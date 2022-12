5 Blick in die Auslagen der Mineralienbörse in Tailfingen. Foto: Schweizer

Albstadt-Tailfingen - "Ich bin bisher sehr zufrieden", so das erste Fazit von Hans Maurer. Der Uracher Goldschmied war bereits zum siebten Mal Organisator und Ausrichter der Traditionsveranstaltung in der Tailfinger Zollern-Alb-Halle. "Nach der zweijährigen Pandemiepause wusste man im Voraus nicht so recht, wie sich alles entwickeln wird, es war doch lange vieles offen", so Maurer. Dies habe nicht nur ihn betroffen, sondern auch verschiedene Aussteller. Kann die Börse überhaupt stattfinden, was gibt es für Auflagen?, diese Fragen seien im Raum gestanden. 45 Aussteller, sie kamen aus Tschechien, Ukraine, Afghanistan, Holland, Belgien, Marokko und Deutschland, waren mit dabei und boten ein breitgefächertes Sortiment an. Präsent waren auch zwei Edelsteinschleifereien aus Idar Oberstein und zwei Opal-Händler.

Lieselotte Finger aus Tübingen ist die älteste Ausstellerin

Älteste Ausstellerin war die 85-jährige Lieselotte Finger aus Tübingen, die mit gehäkelten Edelsteinketten aus ihrer Sicht "etwas ganz Besonderes, das ich schon seit Jahr und Tag mache", anbot. In der Zollern-Alb-Halle zeigten die Aussteller einzigartige und edle Schönheiten, Schmuckstücke funkelten und glitzerten im Scheinwerferlicht und zogen die Blicke der Betrachter auf sich. "Vom handgearbeiteten Silberschmuck bis zu hochwertigen und teuren Juwelen kann man alles erwerben, hier findet jeder, was er sucht, die abgedeckte Auswahl bietet eine schöne bunte Mischung", äußerte sich Hans Maurer zufrieden.

Naturkunde im Foyer

Auch das Naturkunde-Museum Stuttgart war wieder vertreten. Im Foyer schürften die jüngsten Besucher im Sandkasten mit kleinen Sieben nach Edelsteinen. Was sie dort fanden, durften sie behalten. Wie es im nächsten Jahr weitergehe, sei derzeit noch völlig offen. "Ich habe erfahren, dass meine Mineralienbörse im nächsten Jahr, vielleicht auch 2024, wegen des Umbaus der Zollern-Alb-Halle hier nicht stattfinden kann", sagte ein nachdenklicher Organisator. Mit der Stadt sei man auf der Suche nach einer Ausweichhalle, doch werde dies nicht einfach werden. Denn Hans Maurer ist auch ein entsprechendes Foyer wichtig, wo sich die Aussteller und die Besucher verköstigen können. Eine feste Größe dafür war bisher immer der Verein Höhle & Karst aus Albstadt, der auch heuer zur Zufriedenheit seine Gäste bewirtete.