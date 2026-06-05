Mineralien-Manufaktur Auggen: Sebastian Cutillas arbeitet mit Feingefühl und Geduld

Ein hoher, metallisch anmutender Klang ertönt, wenn Sebastian Cutillas in seiner Mineralien-Manufaktur in Auggen an der pedalbetriebenen Läppmaschine steht. Es ist das Herzstück der Werkstatt, die noch in einer Wohnung untergebracht ist. In Cutillas Händen: Bohnerzjaspis aus dem Markgräflerland, das er mit losem Siliziumcarbid unterschiedlicher Körnung in der rotierenden gusseisernen Schale immer feiner schleift, bis die Oberflächen- und Formgenauigkeit des Werkstücks seinen hohen Ansprüchen genügt und weiter bearbeitet werden kann.

Vor dem Läppen, wie das Schleifen im Fachjargon heißt, steht das Sägen der Jaspisknollen – zur Schmuckherstellung etwa in dünne Scheiben. Ein zeitintensiver Prozess auch an der elektrischen Säge, denn die mikrokristalline Struktur und die eisenhaltigen Einschlüsse, die das Besondere des Markgräfler Bohnerzjaspis ausmachen, stellen eine hohe Anforderung an die Werkzeuge. Im Anschluss an das Schleifen werden die Werkstücke mit einer wässrigen Lösung aus Aluminiumoxid poliert. Auch dieser Arbeitsschritt erfolgt wieder stromlos bis das Werkstück seinen charakteristischen Glanz erhält.

Kindliche Neugier weckt Begeisterung für Jaspis

Dieses präzise Arbeiten mit Feingefühl und Geduld sei während seiner Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bei Hellma Analytics in Müllheim zu einer Passion geworden, erzählt der 28-jährige gebürtige Auggener: als er lernte, etwa aus Quarzglas optische Flächen zu schleifen und zu polieren.

Sebastian Cutillas beim Schleifen der Mineralien Foto: Jasmin Soltani-Lange

Und die Begeisterung für Bohnerzjaspis aus dem Markgräflerland? Die wuchs aus der kindlichen Neugier heraus, mit der er einen aufgebrochenen Jaspisstein mit bräunlich-gelb schimmernden Strukturen bewunderte, der im Regal bei seinem Großvaters stand. Dieser hatte ihn einst in den Auggener Reben gefunden, als die Gassen noch nicht dauerhaft begrünt waren und die Steine bei der Bodenbearbeitung an die Oberfläche kamen. Heute finde man sie eher auf offenen Ackerfluren, weiß Cutillas.

So kam beides zusammen, und sein damaliger Chef ermutigte ihn, das Schleifen und Polieren auch am Jaspisstein des Großvaters auszuprobieren. Sebastian Cutillas ist ihm heute noch dankbar dafür: „Wäre meine Ausbildung bei Hellma nicht gewesen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Mineralien und speziell Jaspisknollen zu Schmuckstücken zu verarbeiten“, ist er sicher.

Fasziniert davon, wie sich mit dem richtigen Schliff die Schönheit und der Glanz der Mineralien sichtbar machen lassen, wagte sich Cutillas im Jahr 2021 an die Bearbeitung eigener Steine. Vom mittlerweile verstorbenen Fritz Schmidlin, der viele Jahre die Mineralien-Galerie in Hach betrieben hatte, erhielt er bald darauf nicht nur den ersten Bohnerzjaspis-Rohling zur Schmuckherstellung sondern lernte auch „sehr viel Wissenswertes“ über diesen besonderen Stein aus dem Markgräflerland, der sich in vielem ganz anders verhält, als die homogenen Mineralien seiner Ausbildungszeit. Denn das im späten Jurazeitalter entstandene und über Jahrmillionen sich verändernde Gestein besteht hauptsächlich aus Siliciumdioxid in mikrokristalliner Form, weshalb er besonders hart und von seidigem Glanz ist. Hinzu kommen diverse chemische Begleitstoffe, wobei Eisenverbindungen dem Markgräfler Bohnerzjaspis seine typischen Rot-, Braun- und Gelbtöne verleihen. „Jedes Stück ist ein Unikat, und erzählt ein Stück Erdgeschichte“, schwärmt Cutillas. Aber ebenso von einer faszinierenden Kulturgeschichte, diente der Jaspis doch in der Steinzeit als Werkzeugmaterial und wurde dann immer mehr zum Rohstoff für Schmuck.

Steine entstanden im späten Jurazeitalter

Inzwischen hat Cutillas auch eigene Methoden entwickelt, um das Farben- und Formenspiel der Steine immer detaillierter herauszuarbeiten. In seiner Werkstatt, in der die diversen, unter anderem von Schmidlin übernommenen Arbeitsgeräte stehen, hat er zudem einen beachtlichen Fundus an selbst gesammelten Bohnerzjaspisknollen zusammengetragen – aus Auggen, aber auch aus Schliengen, Liel und dem Eggenertal.

In seiner Mineralien-Manufaktur für die er hofft, bald geeignetere Räume zu finden, verarbeitet Cutillas neben Bohnerzjaspis, dem seine „ganze Leidenschaft gehört“, auch andere Mineralien. Meist sind es Auftragsarbeiten von mitunter internationalen Kunden, die ihm ihre Steine zuschicken – von Feuerstein über Achate, Amethist und versteinertes Holz reicht die Palette. Cutillas sieht sich durchaus als Dienstleister, weshalb auch das Überarbeiten, Bohren und Einfassen von Mineralien zu seinen Angeboten zählen.

Auch wenn es an Aufträgen und Kontakten – unter anderem zu Geologen – nicht mangele: Ziel sei es, die Mineralien-Manufaktur finanziell besser aufzustellen und wirtschaftlich unabhängiger von weiteren Jobs zu sein. Die Manufaktur auch jenseits der sozialen Medien zu präsentieren, gehört dazu. Deshalb arbeitet Sebastian Cutillas intensiv auf die Münchener Mineralientage im September hin.

Zudem bereitet er eine Ausstellung im Auggener Rathaus vor, und hofft, dass sie später auch in Schliengen und eventuell in der Auggener Partnerstadt Chateauneuf-du-Pape gezeigt werden kann.