Mineralien-Manufaktur Auggen: Sebastian Cutillas arbeitet mit Feingefühl und Geduld

Fasziniert vom Farben- und Formenspiel des Markgräfler Bohnerzjaspis stellt Sebastian Cutillas Schmuckstücke her.
Ein hoher, metallisch anmutender Klang ertönt, wenn Sebastian Cutillas in seiner Mineralien-Manufaktur in Auggen an der pedalbetriebenen Läppmaschine steht. Es ist das Herzstück der Werkstatt, die noch in einer Wohnung untergebracht ist. In Cutillas Händen: Bohnerzjaspis aus dem Markgräflerland, das er mit losem Siliziumcarbid unterschiedlicher Körnung in der rotierenden gusseisernen Schale immer feiner schleift, bis die Oberflächen- und Formgenauigkeit des Werkstücks seinen hohen Ansprüchen genügt und weiter bearbeitet werden kann.